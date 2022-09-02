قفصة: الشروع في تنفيذ القسط الثاني من مشروع صيانة وتقوية منشآت حماية عدد من مدن الجهة من الفيضانات

شرعت إدارة المياه العمرانية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان في تنفيذ القسط الثاني من مشروع صيانة وتقوية الأشغال والمنشآت التي تحمي عددا من مدن ولاية قفصة من فيضانات الأودية، وهو قسط يندرج ضمن برنامج إنطلق منذ شهر أفريل الماضي, ويمتدّ للفترة 2022-2024 .







وقال المهندس المسؤول عن هذا المشروع، فهمي بن عبد الجوّاد، اليوم الجمعة, إن إدارة المياه العمرانية بدأت في إنجاز القسط الثاني من برنامج يهدف إلى صيانة وتقوية منشآت حماية مدن قفصة، والرديف، والقطار، والمتلوي من فيضانات الأودية، وهي مدن سبق لإدارة المياه العمرانية أن أنجزت لفائدتها أشغالا لحمايتها من فيضانات وسيلان الأودية التي تعبرها أو المحيطة بها.

وأضاف هذا المسؤول أنّ هذه الأشغال، التي يمتدّ تنفيذها خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من السنة الجارية، تهدف إلى جهر وتنظيف مجاري الأودية وممرّات ومنشآت مائية برفع الأتربة والفواضل من ناحية، وإلى تقوية وصيانة أشغال لحماية تجمعات سكنية وطرقات وجسور بالمدن المُستفيدة بالمشروع من ناحية أخرى.

وحسب إدارة المياه العمرانية، فإنّ الأشغال ستتركّز على إنجاز واقٍ حديدي بوادي أيلّو على مستوى حيّ النور، بالإضافة إلى جهر وتنظيف هذا الوادي على طول 850 مترا، وكذلك جهر قنال وادي الدخلة على طول الطريق الحزامية لمدينة قفصة، وحماية وجهر المنشآت المائية لنفس هذا الوادي.

وفي المتلوي، يتضمّن المشروع جهر وتنظيف قنالي واديي بوشعيب والمقبرة على مسافة 2300 متر، علاوة على تنظيف 25 من بالوعات إستيعاب مياه الأمطار، وتبليط اجزاء من قنال وادي المقبرة.

وفي القطار، سوف تشمل أشغال الحماية من الفيضانات جهر وتنظيف أودية السكارفة، وزرزيحة، وغزران على طول حوالي 3500 متر، بينما في الرديف سوف تشمل الأشغال على الاقلّ جهر وتنظيف ستّة أودية أغلبها يعبر وسطة المدينة وأحياءها، وهي أودية الدخلة، وسيدي عبد القادر، والألماس، والرحاحلة، والكبير، وبوعون، حيث سيتمّ بالخصوص جهر وتنظيف قنالي واديي الدخلة وسيدي عبد القادر على مسافة أكثر من 4 كيلومترات.

وبيّن المهندس فهمي بن عبد الجوّاد أن قيمة هذه الأشغال لن تقلّ عن 400 ألف دينار، مضيفا أن مدن قفصة، والرديف، والقطار، والقصر، والسند، قد شهدت في الأشهر القليلة الماضية تنفيذ أشغال مماثلة لحماية وتقوية منشآت الحماية من فيضانات الأودية.



