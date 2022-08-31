منحة دولية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية لتأهيل متحف الآلات الموسيقية

أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد عن حصوله على منحة دولية قدرها 285 ألف دولار أمريكي لغرض إعادة تأهيل مخازن متحف الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء.







وتندرج هذه المنحة في إطار صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي 2022 عبر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مدى 3 سنوات بميزانية إجمالية تتجاوز 450 ألف دولار أمريكي.



ويهدف هذا المشروع إلى حماية المجموعات المتحفية للآلات الموسيقية والمحافظة عليها. وصيانة وإعادة تأهيل الآلات المتضررة وتدريب جيل جديد من الشباب لترميم وصيانة الآلات الموسيقية، فضلا عن تشريكهم في جهود النهوض وصيانة الموروث التونسي من الآلات الموسيقية في عدة مناطق بالجمهورية التونسية.



