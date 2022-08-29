بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الاوكراني صفر-3 ت


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 22:44قراءة: 0 د, 21 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة أكابر أمام نظيره الاوكراني بنتيجة صفر-3 في المباراة التي دارت مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية لبطولة العالم الجارية في بولونيا وسلوفينيا.
وكان المنتخب الوطني فاز

على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 أشواط لصفر في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.
ويختتم المنتخب الوطني التونسي دور المجموعات في 31 أوت الجاري بملاقاة صربيا


.يذكر أنّ هذه المشاركة هي العاشرة للمنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم، ويعتبر





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