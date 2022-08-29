بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الاوكراني صفر-3 ت

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة أكابر أمام نظيره الاوكراني بنتيجة صفر-3 في المباراة التي دارت مساء الاثنين لحساب الجولة الثانية لبطولة العالم الجارية في بولونيا وسلوفينيا.

وكان المنتخب الوطني فاز





على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 أشواط لصفر في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.

ويختتم المنتخب الوطني التونسي دور المجموعات في 31 أوت الجاري بملاقاة صربيا





.يذكر أنّ هذه المشاركة هي العاشرة للمنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم، ويعتبر











على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 أشواط لصفر في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.ويختتم المنتخب الوطني التونسي دور المجموعات في 31 أوت الجاري بملاقاة صربيا.يذكر أنّ هذه المشاركة هي العاشرة للمنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم، ويعتبر