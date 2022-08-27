الاتحاد الجهوي للشغل يصدر بيانا حول وضع قطاع التكوين المهني بقبلي

اصدر الاتحاد الجهوي للشغل ظهر اليوم السبت، بيانا حول مستجدات وضع قطاع التكوين المهني بالجهة، دعا من خلاله الى فتح تحقيق اداري جدي في صفقة شراء الات الخياطة التي سيتم تركيزها بمركز التكوين والتدريب المهني بالجهة، وذلك للتاكد من جودتها و التعرف على اسباب الترفيع في العدد المطلوب من هذه الالات من 20 الى 40 الة دون مراعاة طاقة استيعاب ورشة الخياطة ودون استشارة المكونين في هذا الاختصاص حول هذه المسالة





وطالب نص البيان الذي تلقى مكتب "وات" نسخة منه السلط الجهوية بالتدخل مع سلطة الاشراف للوقوف على الاخلالات في التجهيزات واسباب التاخير من قبل مصلحة التجهيزات بالادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في توفير ما يستحقه مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي والمبيت الذي يتبعه من تجهيزاتكما دعت النقابة الاساسية لاعوان التكوين المهني، وفق ذات البيان، مكوني اختصاص عون في صناعة الملابس الى الانسحاب من لجنة القبول وعدم الامضاء على اية وثيقة الى حين الانتهاء من التحقيق الاداري من طرف وزارة الاشراف مع دعوة اعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي الى عقد اجتماع عام يوم الخميس المقبل يعقبه لاحقا اجتماع مماثل باعوان مركز التكوين والتدريب المهني بدوز لاتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن حقوقهميشار الى ان نص البيان قد عبر ايضا عن الاستياء الشديد من محاولة مصلحة التجهيزات بالادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني الضغط على مكونين اختصاص عون صناعة الملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي لقبول التجهيزات التي لم يتم اشراكهم في اعداد كراس الشروط وضبط المواصفات الخاصة بها اضافة الى عدم التزام هذه المصلحة بما قدمه المركز من حاجيات في القائمة التي وجهها لها والترفيع في عدد الات الخياطة الى الضعف بما لا يتلاءم مع طاقة استيعاب ورشة الاختصاصكما عبر البيان عن الاستغراب من تنكر الادارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني في تطبيق ما تم الاتفاق حوله في جلسة 23 جوان 2022 التي جمعت بمقر هذه الادارة ممثلين عن مختلف مصالح التكوين المهني وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي وخاصة الاتفاق المتعلق بتعيين فنيين لمعاينة الات الخياطة التي تم اقتناؤها وتقديم تقرير مفصل حول جودتها ومدى ملاءمتها للتكوين ولمناخ الجهةيشار الى ان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي قد خضع لاعادة هيكلة تامة شملت اعادة بناء الورشات والادارة والمبيت والمطعم ويجري حاليا تجديد تجهيزات هذا المركز