أولمبيك سيدي بوزيد: تربص تحضيري بحمام بورقيبة من 28 أوت الى غاية 7 سبتمبر

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد دخول أكابر فريق كرة القدم بداية من الغد الأحد والى غاية 7 سبتمبر القادم في تربص تحضيري بحمام بورقيبة.

وأورد أولمبيك سيدي بوزيد أنّه وقع استدعاء 27 لاعبا للتربص، هم: رامي الجريدي - علاء براهمي - ياسين ديناري - العروسي البرقوقي - لسعد الشعباني - منعم حسني - أسامة الأسود - زياد زعفوري - لؤي براهمي - إيهاب عيساوي - فراس حجلاوي - ريان عيساوي - وائل صالحي - وسيم بوڤرّة - حمدي هلال - إيهاب عجمي - بهاء براهمي - حلمي عزيزي - خلدون منصور - محمد ناصري - حسن الشلي - علاء بن رمضان - محمد أمين صنابي - لطفي عوان - وسام حسيني - محمد عيّاد - وهيب طاهرة.





يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، وفق النظام الذي أقرّته الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الجديد 2022 - 2023، ضمن المجموعة الثانية مع فرق الاتحاد المنستيري و النادي الإفريقي واتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي.

ر/سمس











يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، وفق النظام الذي أقرّته الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الجديد 2022 - 2023، ضمن المجموعة الثانية مع فرق الاتحاد المنستيري و النادي الإفريقي واتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي.ر/سمس