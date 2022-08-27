أولمبيك سيدي بوزيد: تربص تحضيري بحمام بورقيبة من 28 أوت الى غاية 7 سبتمبر


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلن أولمبيك سيدي بوزيد دخول أكابر فريق كرة القدم بداية من الغد الأحد والى غاية 7 سبتمبر القادم في تربص تحضيري بحمام بورقيبة.
وأورد أولمبيك سيدي بوزيد أنّه وقع استدعاء 27 لاعبا للتربص، هم: رامي الجريدي - علاء براهمي - ياسين ديناري - العروسي البرقوقي - لسعد الشعباني - منعم حسني - أسامة الأسود - زياد زعفوري - لؤي براهمي - إيهاب عيساوي - فراس حجلاوي - ريان عيساوي - وائل صالحي - وسيم بوڤرّة - حمدي هلال - إيهاب عجمي - بهاء براهمي - حلمي عزيزي - خلدون منصور - محمد ناصري - حسن الشلي - علاء بن رمضان - محمد أمين صنابي - لطفي عوان - وسام حسيني - محمد عيّاد - وهيب طاهرة.

يذكر أنّ أولمبيك سيدي بوزيد سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ، وفق النظام الذي أقرّته الجامعة التونسية لكرة القدم للموسم الجديد 2022 - 2023، ضمن المجموعة الثانية مع فرق الاتحاد المنستيري و النادي الإفريقي واتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي.
ر/سمس





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