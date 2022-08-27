تصفيات مونديال كرة السلة 2023 - المنتخب التونسي ينقاد الى الهزيمة امام نظيره المصري 61-67

انقاد المنتخب التونسي لكرة السلة الى الهزيمة امام نظيره المصري بنتيجة 61-67 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة بقاعة مزالي بالمنستير ضمن منافسات النافذة الرابعة من تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023 (المجموعة الافريقية السادسة).





وسيواجه المنتخب التونسي اليوم السبت نظيره السنغالي (س 19 و30دق) على ان يلاقي يوم الاحد منتخب الكونغو الديمقراطية في نفس التوقيت.ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب الكاميرون على منتخب الكونغو الديمقراطية 71-69 في حين سيتبارى لاحقا منتخب السنغال مع منتخب جنوب السودان.الكونغو الديمقراطية - الكاميرون 69-71مصر - تونس 67-61السنغال - جنوب السودان (س 22:30)مصر 7 13جنوب السودان 6 12تونس 7 11الكونغو الديمقراطية 7 11الكاميرون 7 10السنغال 6 9- الكاميرون - مصر (س 16:30)- تونس - السنغال (س 19:30)- جنوب السودان - جمهورية الكونغو (س 22:30)السنغال - الكاميرون (س 16:30)الكونغو - تونس (س 19:30)مصر - جنوب السودان (س 22:30)ويشار الى انه اضافة الى المجموعة السادسة التي تستضيف المنستير مقابلات نافذتها الرابعة، تقام خلال نهاية الاسبوع الجاري ايضا في ابيدجان العاصمة الايفوارية تصفيات المجموعة الخامسة (6 منتخبات).وفي نهاية الدور الثاني في فيفري المقبل، سيتاهل منتخبان من كل مجموعة اضافة الى منتخب خامس الى كاس العالم 2023 لتمثيل القارة الافريقية.