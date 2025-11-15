مباراة ودية: الترجي الرياضي يتعادل مع الاتحاد الرياضي العسكري صفر-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918cae37a6f58.89802342_plgmojekiqfhn.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل الترجي الرياضي مساء اليوم السبت مع نادي الاتحاد الرياضي العسكري الليبي بنتيجة صفر-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي الليبي ببنغازي.

وسيلتقي الترجي الرياضي يوم السبت القادم بالملعب المالي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).