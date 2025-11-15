Babnet   Latest update 20:04 Tunis

مباراة ودية: الترجي الرياضي يتعادل مع الاتحاد الرياضي العسكري صفر-صفر

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 19:47
      
تعادل الترجي الرياضي مساء اليوم السبت مع نادي الاتحاد الرياضي العسكري الليبي بنتيجة صفر-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي الليبي ببنغازي.
وسيلتقي الترجي الرياضي يوم السبت القادم بالملعب المالي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).


