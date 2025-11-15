مباراة ودية: الترجي الرياضي يتعادل مع الاتحاد الرياضي العسكري صفر-صفر
تعادل الترجي الرياضي مساء اليوم السبت مع نادي الاتحاد الرياضي العسكري الليبي بنتيجة صفر-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بمناسبة افتتاح الملعب الجديد للنادي الليبي ببنغازي.
وسيلتقي الترجي الرياضي يوم السبت القادم بالملعب المالي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).
وسيلتقي الترجي الرياضي يوم السبت القادم بالملعب المالي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318548