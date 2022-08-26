التعاون الثنائي التونسي الياباني و دعم المشاريع في تونس محور محادثة عن بعد بين رئيس الدولة و الوزير الأول الياباني

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، محادثة عن بعد مع الوزير الأول الياباني، فوميو كاشيدا.





وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة،عن الارتياح للمستوى المتميز لروابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، مشيدا بمجهودات اليابان في معاضدة المجهود التنموي في تونس منذ الاستقلال ومساهماتها القيّمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.وأكّد رئيس الدولة، أيضا، حرص تونس على مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجيّة وتعزيز حجم الاستثمارات اليابانية في تونس وتنويعها في عدة القطاعات.واستعرض الرئيس قيس سعيد ، في هذا السياق، جملة من المشاريع التي يمكن للجانب الياباني المساهمة في إنجازها على غرار مشروع المدينة الصحية بالقيروان ومشروع تحلية مياه البحر بالجنوب التونسي.من جهة أخرى، أبرز رئيس الجمهورية الجهود التي بذلتها تونس من أجل توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27 و28 أوت الجاري حتى تكون هذه التظاهرة مناسبة لتدارس الأوضاع التي أدّت إلى الوضعية التي تشهدها إفريقيا، وفرصة تاريخية للتطلّع إلى المستقبل برؤية مشتركة وفق جملة من المبادئ والقيم.وأشار رئيس الدولة، كذلك، إلى أهمية الاستفادة من دروس الماضي والوقوف على أسباب عدم نجاح عدّة تجارب في إفريقيا من أجل استشراف طرق جديدة لاختصار المسافة في التاريخ.من جانبه، أكد الوزير الأول الياباني إدراك بلاده لحجم الصعوبات التي تعيشها تونس، مبرزا حرص اليابان على مواصلة توفير الدعم لتونس في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف.كما أعرب الوزير الأول الياباني عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار.وأشار الوزير الأول الياباني إلى تطلعه لزيارة تونس، ووجه دعوة لرئيس الجمهورية لزيارة طوكيو.وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد قالت مساء الثلاثاء الماضي ان الوزير الأول الياباني، فوميو كاشيدا، وعلى اثر اصابته بفيروس كورونا، "سيشارك عن بُعد في كافّة أشغال ندوة "تيكاد 8" .وسيرأس وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي حضوريّا وفد بلاده المشارك في أشغال الندوة.وسيحتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة ومدينة الثقافة مختلف فعاليات هذه الندوة الدولية التي حصلت تونس في فيفري 2020 على الموافقة على احتضان نسختها الثامنة .ويعتبر "تيكاد" مؤتمرا متعدد الأطراف يجمع المنظمات الدولية والدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية في على مستوى القارة الإفريقية. وخصصت الحكومة اليابانية خلال قمة تيكاد 7 مبلغ 20 مليار دولار لدعم الشركات والمشاريع ذات القيمة المضافة.