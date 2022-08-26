النادي الصفاقسي: محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية

تقرر على اثر الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة فاخر الفخفاخ تعيين محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية لفريق عاصمة الجنوب خلفا للمنصف السلامي.





واوضح النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهيئة التسييرية برئاسة الطرابلسي ستتولى الاشراف على تسيير النادي لمدة شهرين على ان تتم الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية في غضون الايام القادمة.كما قررت اللجنة العليا للدعم في ذات الاجتماع ما يلي :- تعيين عبد العزيز المخلوفي رئيسا للجنة العليا للدعم- تعيين حاتم الشعبوني نائبا لرئيس اللجنة العليا للدعموسبق لمحمد الطرابلسي الرئيس الجديد للهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي ان تولى سابقا حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية.