ستعرف النسخة الاولى لدورة الوطن القبلي للدراجات الجبلية التي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات من 1 الى 4 سبتمبر القادم مشاركة نحو 100 متسابق وفق ما كشفت عنه هيئة التنظيم اليوم الخميس.

وينتمي المتسابقون لجمعيات رياضية منخرطة بالجامعة التونسية للدراجات الى جانب عدد من الشبان من رواد دور الشباب بعدد من جهات الجمهورية ومن المولعين برياضة الدراجات الهوائية من الاناث ومن الكهول ومن الاجانب المقيمين بتونس.





واشار المنسق العام للتظاهرة وسام التومي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمدينة الحمامات لتسليط الضوء على ابرز فقرات هذه التظاهرة الرياضية الشبابية الى ان هذه الدورة ستنتظم على اربع مراحل، الاولى من معتمدية بني خلاد الى منطقة الرتيبة من معتمدية تاكلسة، والثانية من الرتيبة الى قليبية، والثالثة من قليبية الى مركز التخييم الرجاء بمعتمدية الميدة، والرابعة من مركز الرجاء الى وسط مدينة نابل.

وابرز ان هذه التظاهرة ستتضمن الى جانب بعدها التنافسي الرياضي، عروضا تنشيطية وفرجوية وهي تمثل ايضا فرصة لمزيد دعم السياحة الشبابية خاصة من خلال التعريف بالمناطق الطبيعية المتميزة التي سيعبرها السباق والمحطات التي سيتوقف عندها في اطار الترويج للسياحة البيئية والايكولوجية.

واوضح المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل نزار العوسجي، من جهته، ان المشاركين في هذه الدورة سيقطعون 240 كلم موزعة على اربع مراحل مشيرا الى ان هيئة التنظيم وضعت هدفا للدورة الثانية بان تكون دورة دولية وذلك في ظل تنامي هواية التجوال والسباقات باستعمال الدراجات الهوائية الجبلية والتي تجمع بين ممارسة النشاط الرياضي والسياحة البيئية الايكولوجية القائمة على اكتشاف المناطق الطبيعية الجميلة التي تزخر بها ولاية نابل.



