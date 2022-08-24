شركة نقل تونس تعلن عن تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات يومي 27 و 28 اوت الجاري

أعلنت شركة نقل تونس، الاربعاء، عن تغيير مسالك عدد من خطوط الحافلات يومي 27 و 28 أوت 2022، وذلك على إثر الإجراءات المروريّة الإستثنائيّة، التّي تمّ اتخاذها بمناسبة احتضان تونس لفعاليّات الدّورة الثامنة لندوة طوكيو الدّوليّة للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8"





وافادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أنّه سيقع تحويل 11 خطا من محطة "تونس البحرية" إلى محطة "الحبيب ثامر": 5 و 5 ت و5 ث و 51 و 51 أ و 38 ب و 38 ت و 36 و 635 و 527 و 527 أواضافت في السياق ذاته، انه تبعا لذلك سيكون دخول الحافلات إلى محطة "الحبيب ثامر" عبر شارع الحرية انطلاقا من ساحة باستور، في حين سيكون خروج الحافلات من محطة "الحبيب ثامر" في اتجاه الأحياء عبر شارع غانا ثم شارع جان جوريس ثم شارع فلسطينكما سيقع، بحسب المصدر ذاته، تحويل مجموعة الخطوط 20 و 20 ب و 20 ت و20 ث من محطة "الحبيب ثامر" إلى محطة "تونس البحرية"وسيكون مسلك الذهاب من محطة "تونس البحرية" في اتجاه نهاية هذه الخطوط من محطة "تونس البحرية"- شارع عبد العزيز كامل (Lac 0) – الطريق الرئيسية بالبحيرة 1 ثم شارع الباجي قايد السبسي بالبحيرة 2 – الطريق الجهوية رقم 33 إلى مستوى مفترق قصر المعارض بالكرم - الطريق الجهوية رقم 23 ثم الطريق الوطنية رقم 10 (عودة الخط 20 ت إلى مسلكه العادي) – نهج قرطاج في اتجاه المعلّقة - المرسى – سيدي عبد العزيز (عودة الخط 20 والخط 20 ث إلى المسلك العادي) – شارع فرحات حشاد إلى قمرت القرية (بالنسبة للخط 20 ب)، كما سيقع اعتماد نفس هذا المسلك إياباكما سيتم تغيير مسلك الخط 20 أ ذهابا من محطة "الحبيب ثامر"- شارع غانا – شارع جان جوريس –شارع فلسطين إلى ساحة باستور –شارع شارل نيكول – شارع 10 ديسمبر – الطريق الشعاعية X في اتجاه مطار "تونس قرطاج" – الطريق المؤدية إلى سكرة - شارع دار فضّال – العوينة – شارع خالد بن وليد ثم المسلك العادي إلى نهاية الخط، على ان يقع اعتماد نفس المسلك إيابا