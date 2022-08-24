تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات إلى 9 سبتمبر المقبل

قرّرت النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات تأجيل الإضراب المزمع شنه غدا الخميس 25 أوت الجاري إلى موعد 9 سبتمبر المقبل، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.





وجاء التأجيل على إثر جلسة صلحية انعقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة النقل وحضرها عن الطرف الإداري وزير النقل والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وممثلة عن رئاسة الحكومة، وعن الطرف النقابي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، والكاتب العام للجامعة العامة للنقل، والكاتبة العامة لفنيي الملاحة الجوية.ووافق الطرف النقابي على تأجيل موعد الإضراب إلى 9 سبتمبر المقبل استجابة لطلب ممثلة رئاسة الحكومة في تمكينها من مهلة لدراسة النقاط المدرجة بمحضر الاتفاق بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والمتعلقة بمنح الجبر والتحفيز وتعهد الادارة بتفعيل بقية النقاط الأخرى الواردة ببرقية الإضراب الصادرة بتاريخ 11 أوت 2022.ويطالب فنيو الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات بتفعيل نقاط محضر الاتفاق بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وسد الشغورات العاجلة وسن قانون الاطار، ودلائل التكوين وبرامج التكوين للمحافظة على الكفاءات، وتسوية ملف المساكن الإدارية.