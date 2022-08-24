فوز اتحاد بنقردان على اتحاد تطاوين وديا 3-1

فاز اتحاد بنقردان على اتحاد تطاوين امس بملعب مصطفى الدوري بميدون بنتيجة 3-1 في مباراة ودية .ويستعد اتحاد بنقردان لمباراة نصف نهائي كاس تونس بعد 10 ايام مع مستقبل المرسى بينما يجري اتحاد تطاوين تربصا تحضيريا في جرجيس استعداد للموسم الجديد



