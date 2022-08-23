قبلي: انطلاق عملية تغليف عراجين التمور باغشية الناموسية بعدد من واحات رجيم معتوق

انطلقت، يوم امس الاثنين، عملية تغليف عراجين التمور باغشية الناموسية بعدد من واحات معتمدية رجيم معتوق، بولاية قبلي، وذلك بهدف حماية صابة دقلة النور من التقلبات المناخية و"دودة التمر".





واوضح رئيس خلية الارشاد الفلاحي برجيم معتوق الهادي مبارك ل"وات" ان موسم حماية الصابة ينطلق عادة بصفة مبكرة بمختلف واحات رجيم معتوق مقارنة بباقي واحات الولاية، حيث تشرع الشركات المصدرة التي تقوم بشراء الصابة على رؤوس نخيلها او ما يعرف بعملية "التخضير" في القيام بتغليف العراجين باغشية الناموسية مباشرة عقب الاتفاق مع صاحب المقسم الفلاحي.واضاف مبارك ان هذه الشركات تحرص على التبكير بعملية تغليف العراجين بواحات رجيم معتوق والمطروحة والفردوس والسلام والنصر والامل، لحمايتها من التقلبات المناخية وخاصة منها الامطار، اضافة الى الحد من الاصابة ب"دودة التمر"، حيث تمنع اغشية الناموسية حشرة "البوفرططو" من الدخول الى العراجين والتبييض بين حباتها وهو ما يتسبب في الاصابة ب"دودة التمر"، كما ان هذه الاغشية تعزل حبات التمر عن التعرض المباشر للامطار التي قد تتسبب في تلفها في صورة نزولها بكميات كبيرة في مرحلة النضج.ودعا المصدر ذاته فلاحي الجهة الى الحرص على اقتناء اغشية الناموسية من الحجمين الكبير والصغير حتى تتلاءم مع احجام عراجين التمور، والى عدم تمزيق الاغشية من الاسفل للتمكن من ادخال العراجين، وهو ما يفقدها نجاعتها في حماية حبات التمر من الاصابة بالدودة ليقتصر دورها على الحماية من التقلبات الجوية.واكد مبارك على الفلاحين وخاصة اليد العاملة الفلاحية، على حسن ربط غشاء الناموسية حول جذع العرجون او ما يعرف "بالسباطة" وذلك بهدف منع مياه الامطار من التسرب الى داخل العرجون وهو ما قد يتسبب في تلف حبات التمر، واشار الى ضرورة ان لا يكون غشاء الناموسية مربوطا حول السباطة في شكل "وردة" مما قد تشكل شبه اناء تتراكم فيه قطرات الامطار ومن ثمة تتسرب للعراجين وتضر بجودة الصابةوفي ذات السياق، اشار ذات المصدر الى ضرورة ان يتاكد متسلق اشجار النخيل، للقيام بعملية التغليف، من سلامة الحبل الذي يستعمله لربط نفسه حول النخلة او ما يعرف "بالسدل" وذلك لضمان سلامته، داعيا الى ان يكون حبل "السدل" ملفوفا حول كافة الجذع، لا ان يستسهل تثبيته في اقرب جريدتين او ما يعرف "بالركاب" وهو ما يشكل خطرا كبيرا بسبب احتمال انزلاق الحبلواشار المصدر ذاته الى ان سير الموسم الفلاحي بواحات رجيم معتوق يعتبر "جيدا الى حد الان، ذلك ان كافة المؤشرات تشير الى جودة الصابة خاصة، وان غالبية الفلاحين قد نجحوا في حمايتها من الاصابة بعنكبوتة الغبار.