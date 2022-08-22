بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة للاواسط: المنتخب المصري يفوز على نظيره التونسي 3-1 ويتوج باللقب القاري

تمكن المنتخب المصري للاواسط للكرة الطائرة من التتويج بلقب بطولة افريقيا للامم لهذه الفئة العمرية اثر تغلبه مساء اليوم الاثنين على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-17و 25-22 و 21-25 و 25-23 بمناسبة مباراة الدور النهائي للبطولة و التي احتضنتها قاعة توفيق بوهيمة برادس.







يذكر ان المنتخب الكامروني قد انهى منافسات البطولة في المركز الثالث عقب فوزه في وقت سابق اليوم الاثنين على نظيره النيجيري بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-20 و 25-20 و 25-23 في المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الثالث و الرابع و التي جمعتهما بقاعة توفيق بوهيمة برادس.





يذكر ان المنتخب الكامروني قد انهى منافسات البطولة في المركز الثالث عقب فوزه في وقت سابق اليوم الاثنين على نظيره النيجيري بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-20 و 25-20 و 25-23 في المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الثالث و الرابع و التي جمعتهما بقاعة توفيق بوهيمة برادس.