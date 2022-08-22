المنستير: إحالة مركز العمل عن بعد بالوردانين إلى قطب الغزالة في موفى سبتمبر المقبل

تتواصل بداية من الأسبوع الجاري أشغال إعادة تركيب الحائط البلوري بمركز العمل عن بعد بالوردانين من ولاية المنستير المنجز ضمن مشروع التنمية المندمجة بالوردانين بكلفة مليون و707 ألف دينار، حيث من المنتظر استكمال هذه الأشغال في موفى سبتمبر المقبل بمجرد رفع الاخلالات والاستلام النهائي للمشروع، لتتم إثر ذلك مباشرة إحالة المركز إلى قطب الغزالة الذي ينجز مشروعا كبيرا في مجال التكوين سينفذه على مستوى هذا المركز، وفق المنسق الجهوي للتنمية بالمنستير شكيب فرحات.





وأوضح المصدر ذاته، في تصريح، اليوم الاثنين، لـ"وات"، أنّ التسلّم الوقتي لأشغال مركز العمل عن بعد بالوردانين تمّ سنة 2016 غير أنّ الفنيين اكتشفوا تسربات مياه على مستوى الحائط البلوري امتنع المقاول حينها عن إصلاحها وعن رفع الاخلالات المسجلة غير أنّه انطلق مؤخرا في ذلك وتمّ اصلاح شبكات المياه والكهرباء والتكييف الذي لا يمكن حاليا تجربته إلا بعد الفروغ من تركيز الحائط البلوري.ويشمل البرنامج المندمج للتنمية بالوردانين أيضا هدم وإعادة بناء حجرات الملابس بالملعب البلدي بالوردانين بكلفة جملية قدرها 615 ألف و500 دينار منها 200 ألف دينار وفرتها المندوبية العامة للتنمية الجهوية، و150 ألف دينار وزارة الشباب والرياضة، و70 ألف دينار بلدية الوردانين والبقية من المجلس الجهوي، ورغم انطلاق أشغال بناء الحجرات إلّا أنّها توقفت بطلب من مهندس الهياكل إلى حين انجاز دراسة جيوتقنية تكميلية للتربة، ومن المنتظر استكمال الأشغال في ظرف 6 أشهر من الآن، حسب شكيب فرحات.وكانت بقية مكوّنات البرنامج المندمج للتنمية بالوردانين استكملت بنسبة 100 في المائة وتعلقت ببناء محل صناعي بكلفة 849 ألف دينار، وتعبيد وتهيئة طرقات بلدية على إمتداد 8.4 كلم بكلفة قاربت 933 ألف دينار، ومد شبكة التطهير بطريق بوعثمان ونهج المقاومين على طول 38.8 كلم بكلفة 38 ألف و261 دينار، وتطهير عدد من الأنهج المدرجة بالوردانين على إمتداد 1.1 كلم بكلفة قاربت 147 ألف دينار، وربط 23 عائلة بالماء الصالح للشراب بكلفة 18 ألف و500 دينار، والتنوير المنزلي ببوعثمان لفائدة 10 أسر بكلفة 29 ألف و200 دينار.كما انتهت مكوّنات البرنامج ذات العلاقة بالتجهيزات الجماعية باستثناء حجرات الملابس، وهي بناء مكتبة عمومية للأطفال بمنزل خير بكلفة 177 ألف و600 دينار، ونادي طفولة بكلفة 305 آلاف و100 دينار، وتعشيب أرضية الملعب البلدي بالوردانين بكلفة 620 ألف و900 دينار.