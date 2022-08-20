الشاب بشير يطل على الآلاف من جمهور مهرجان مكتريس الدولي بزي الفرسان ويمتعهم غناء ورقصا طيلة 3 ساعات

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بزي تقليدي أزرق مميز للفارس وبسروال فضفاض وعمامة على الرأس و"التماك" بساقيه (حذاء مصنوع من الجلد الخفيف يصل إلى ما دون الركبة)، أطل الشاب بشير ليلة أمس الجمعة بالموقع الأثري بمكثر على الآلاف من جمهور مهرجان مكتريس الدولي في دورته 50 ممتطيا حصانا عربيا أصيلا باعتبار أن معتمدية مكثر تعرف بالفروسية، ليفتتح فعاليات هذا المهرجان الذي غاب سنتين بسبب جائحة كورونا.حفل الافتتاح الذي حضره والي سليانة وليد العباسي والمعتمدة الأولى وعدد من الإطارات الجهوية، استهله "الشاب بشير" بأغنية "عشقت تغريت" ليؤدي إثرها باقة من أغانيه المتنوعة "ماعنديش زهر" و"ماني"و"الصبابة"و"محلى القريب" ليتفاعل معه أكثر من 2500 شخصا من الحاضرين من مختلف الشرائح العمرية لمدة قاربت 3 ساعات حيث بدأ الحفل على الساعة العاشرة ليلا وتواصل إلى غاية الساعة الواحدة من صباح اليوم الموالي بطلب من الجمهور.ورغم برودة الطقس بالموقع الأثري بمكثر، أصرت الجماهير على الاستمتاع بباقة الأغاني المقدمة والتفاعل معها، وظل جل الحاضرين واقفون منذ بداية العرض إلى حين انتهائه فتراقصوا وتعالت الزغاريد، ورددوا جميع أغنيات الشاب بشير معبرين عن تعطشهم للأنشطة الثقافية في ظل غياب جميع مواطن الترفيه بالمنطقة حيث يعتبر مهرجان مكتريس الدولي ملجأهم الوحيد للترفيه عن أنفسهم.وأكد الفنان "الشاب بشير" في تصريح ل"وات "أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مهرجان مكتريس الدولي، معبرا عن تقديره للجماهير الغفيرة التي برهنت عن حبه له، وأوضح أنه سيكون في الموعد مع جمهور الجهة مرة أخرى حيث سيقدم حفلا فنيا آخر يوم 27 أوت الجاري بمهرجان التين بكسرى.ومن جهته قال مدير المهرجان الطاهر المترفي إن السهرة كانت ناجحة بامتياز بفضل جهود الجميع من وحدات أمنية و هيئة المهرجان، وخاصة الجماهير التي حضرت بكثافة رغم برودة الطقس.وأعرب عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة ل"وات "عن استمتاعهم بالسهرة، معتبرين أنها كانت سهرة متميزة من حيث أداء الفنان الشاب بشير ومن حيث اختياره للأغاني التي يحبذها جمهور ولاية سليانة عامة ومكثر خاصة .وتتواصل فعاليات مهرجان مكتريس الدولي في دورته الخمسين بعروض متنوعة ليختتم يوم 30 أوت الجاري بعرض للفنان لطفي بوشناق.