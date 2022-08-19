تطاوين : اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين اجتماعا برئاسة والي الجهة حافظ الفيتوري تطرقت خلاله الى مختلف الاشغال الاستباقية لما قد تسببه امطار فصلي الخريف والشتاء والتقلبات المناخية من اثر على الافراد والممتلكات الخاصة والعامة,وقد اكدت اللجنة حسن الاستعداد للتدخل عند الحاجة ووضع الامكانات المادية والبشرية اللازمة والقيام بكل الاشغال التي من شانها حماية المدن والقاطنين خاصة على حافتي المجاري والاودية وذلك بجهرها وتنظيفها وتعهد البناءات المهددة بالسقوط والاماكن الخطرة عند نزول الامطار,كما تطرق الحاضرون الى الاستعداد لتنظيم عملية بيضاء خلال الفترة القريبة القادمة وصيانة المعدات والتجهيزات التي تضعها الادارات الجهوية على ذمة اللجنة الجهوية وفرق الحماية المدنية عند الحاجة ضمانا لسرعة التدخل ونجاعتهاما بخصوص الصخرة المطلة على مدينة غمراسن من جبل ابن عرفة فقد تم النظر في وضعيتها وتقديم المقترحات الممكنة لتجنب ما قد تحدثه من ضرر عند انزلاقها حسب ما اكده اليوم احد اعضاء اللجنة لمراسل وات.