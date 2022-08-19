بن عروس: المندوبية الفلاحة تدعو منتجي القوارص إلى الشروع في مكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه بغراسات القوارص

دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منتجي القوارص بالجهة إلى الشروع في اقتناء الأدوية الخاصة بمكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه بغراسات القوارص.وبيّنت المندوبية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، انه في إطار تنفيذ عناصر الحملة الوطنية لمكافحة ذبابة الفواكه بغراسات القوارص للموسم الفلاحي 2022 - 2023 فان المجمع المهني المشترك للغلال يضع على ذمة الفلاحين المصائد الغذائية المدعّمة الخاصة بمكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه بغراسات القوارص.وللحصول على هذه المصائد فان فلاحي الجهة من منتجي القوارص مدعوون إلى الاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي بكل من مرناق، أو المحمدية، أو بن عروس، لتسلم الوصولات للاستظهار بها لدى نقطة البيع القارة للمجمع بمدينة بني خلاد من ولاية نابل، وتركيزها بمستغلاتهم في اقرب الآجال.وتعتبر ذبابة الفواكه، التي تعرف بـ"السيراتيد"، من اخطر الآفات التي تؤثر على إنتاج القوارص من حيث الجودة والوفرة، ويساهم ارتفاع نسبة الترسبات الناجمة عن الاستعمال المفرط للمبيدات، وارتفاع درجات الحرارة في تكاثر هذه الذبابة التي تؤدي الى تراجع كبير في مردودية أشجار القوارص التي قد تصل إلى نسب مائوية عالية.يذكر ولاية بن عروس تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في إنتاج القوارص، وذلك بأكثر من 26000 طن من هذه الغلال وتقدر المساحات المخصصة للقوارص بالجهة بأكثر من 1700 هكتار.