الرابطة الأولى: الملعب التونسي ينفرد بالصدارة

اختُتمت اليوم الأربعاء منافسات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإجراء الدفعة الرابعة والأخيرة التي أسفرت عن تغيّرات مهمة على مستوى أعلى الترتيب، حيث انفرد الملعب التونسي بالمركز الأول بعد فوزه خارج قواعده، فيما واصل النادي الإفريقي ملاحقته، في حين انتهت قمة الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي بالتعادل السلبي.

نتائج مباريات الأربعاء 22 أكتوبر 2025


 ملعب بئر بورقبة (دون حضور الجمهور)


* النادي البنزرتي 0 – 2 الملعب التونسي
أهداف: أمادو نداي (دق 17 و90+1)

ملعب أولمبي سوسة

* النجم الساحلي 1 – 2 الأولمبي الباجي
أهداف النجم الساحلي: محمد الهادي بوسلامة (45)
أهداف الأولمبي الباجي: إسلام الشلغومي (23)، محمد الهادي حدوش (83 ض.ج)

مركب جرجيس

* الترجي الجرجيسي 0 – 0 الترجي الرياضي

نتائج بقية مباريات الجولة

📅 الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 – ملعب حمادي العقربي برادس

* النادي الإفريقي 2 – 1 الاتحاد المنستيري
(فابريس زيغي ضد مرماه 43)، (علي يوسف 72 ض.ج)
(الهدف الوحيد للاتحاد: أيمن الحرزي 45+5 ض.ج)

📅 الأحد 19 أكتوبر 2025

* مستقبل المرسى 0 – 1 نجم المتلوي
* النادي الصفاقسي 2 – 0 مستقبل سليمان

📅 السبت 18 أكتوبر 2025

* شبيبة العمران 2 – 0 شبيبة القيروان
* اتحاد بن قردان 1 – 1 مستقبل قابس

📊 الترتيب العام بعد الجولة العاشرة

| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| ------- | ----------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 ⃣ | الملعب التونسي | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| 2 ⃣ | النادي الإفريقي | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 3 ⃣ | الترجي الرياضي | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| 4 ⃣ | الاتحاد المنستيري | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 5 ⃣ | الترجي الجرجيسي | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 6 ⃣ | النادي الصفاقسي | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 7 ⃣ | نجم المتلوي | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 8 ⃣ | شبيبة العمران | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 9 ⃣ | النادي البنزرتي | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 🔟 | مستقبل المرسى | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 11 | شبيبة القيروان | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 |
| 12 | النجم الساحلي | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 |
| 13 | اتحاد بن قردان | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 14 | مستقبل سليمان | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | مستقبل قابس | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 |


