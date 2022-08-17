طارق السعدي مديرا جديدا لديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 16:02قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء، تكليف طارق السعدي، بخطة مدير ديوان مجلس الهيئة وذلك بداية من يوم 27 جويلية 2022.


وكانت الهيئة الانتخابية أعلنت عن إعفاء مدير الديوان السابق، عمر بوستة، يوم 28 جويلية 2022، أي بعد يومين من الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور.

كما قرّر بوعسكر، إجراء حركة في سلك منسقي الإدارات الفرعية للإنتخابات، وفق ما جاء في بلاغ ثان للهيئة.

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