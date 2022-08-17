الوضعية الإدارية لهيئة النفاذ إلى المعلومة محور لقاء الكاتبة العامة للحكومة برئيس الهيئة بالنيابة


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 12:12قراءة: 0 د, 47 ث
      
بحثت الكاتبة العامة للحكومة، سارّة رجب، في لقاء مع رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، انعقد اليوم الأربعاء في القصبة، "الوضعية الإدارية للهيئة وسُبل تذليل الصعوبات التي تعترضها من أجل ضمان آدائها لمهامها على الوجه الأكمل".


وقالت الكاتبة العامة للحكومة، وفق بلاغ للهيئة، إن الحقّ في النفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة، "مكسبان كبيران تحققا للمواطن التونسي وإنه لا رجعةَ فيهما"، مشيرة إلى أهميتهما في إطار "إرساء مقومات الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد بما من شأنه المساهمة في بناء جُسور الثقة بين الدولة ومواطينها".

وأضافت أن هذا التمشي تأكد من خلال ما نصّ عليه الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية الجديد (دستور 25 جويلية 2022)، الذي قالت إنه حافظ على حق النفاذ إلى المعلومة كحق دستوري ومَكسب للمواطن التونسي.


وينص الفصل الثّامن والثّلاثون من الدستور الجديد على أن "تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251475



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 17 أوت 2022 | 19 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:10 16:08 12:30 05:38 04:03
Babnet
44°
Babnet45°Babnet% 16:الرطــوبة
تونــسBabnet30°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
45°-3037°-2832°-2633°-2533°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   958,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   