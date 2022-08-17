الوضعية الإدارية لهيئة النفاذ إلى المعلومة محور لقاء الكاتبة العامة للحكومة برئيس الهيئة بالنيابة

بحثت الكاتبة العامة للحكومة، سارّة رجب، في لقاء مع رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، انعقد اليوم الأربعاء في القصبة، "الوضعية الإدارية للهيئة وسُبل تذليل الصعوبات التي تعترضها من أجل ضمان آدائها لمهامها على الوجه الأكمل".وقالت الكاتبة العامة للحكومة، وفق بلاغ للهيئة، إن الحقّ في النفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة، "مكسبان كبيران تحققا للمواطن التونسي وإنه لا رجعةَ فيهما"، مشيرة إلى أهميتهما في إطار "إرساء مقومات الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد وتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد بما من شأنه المساهمة في بناء جُسور الثقة بين الدولة ومواطينها".وأضافت أن هذا التمشي تأكد من خلال ما نصّ عليه الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية الجديد (دستور 25 جويلية 2022)، الذي قالت إنه حافظ على حق النفاذ إلى المعلومة كحق دستوري ومَكسب للمواطن التونسي.وينص الفصل الثّامن والثّلاثون من الدستور الجديد على أن "تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال".