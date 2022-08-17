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تم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة التّوقيع على اتّفاق بين تونس واليابان لتسليم هبة في شكل معدّات طبّية لمكافحة كوفيد-19 لفائدة وزارة الصحّة، وذلك في إطار معاضدة مجهودات تونس لتنظيم فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8 الذّي ستحتضنه تونس يومي 27 و28 أوت الجاري.وثمن وزير الصحّة علي المرابط خلال اشرافه على موكب التوقيع صحبة سفير اليابان بتونس شينسوكي شيمزو و ممثّلة برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية بتونس سيلين مورود، المساهمة الفاعلة لليابان وبرنامج الأمم المتّحدة للتنّمية لإنجاح قمّة "تيكاد 8" التّي ستمّكن من الإرتقاء بمستوى الشراكة الإفريقيّة-اليابانيّة في عديد المجالات لا سيّما في المجال الصحّي.و أكد الوزير بالمناسبة حرص وزراة الصحّة على تأمين أفضل الظروف لإستقبال وفود المشاركين في هذا الحدث الدّولي الهام.من جهتهما، عبّرا كل من سفير اليابان بتونس وممثّلة برنامج الأمم المتحّدة للتّنمية بتونس عن استعدادهما الدّائم لتطوير التعاون والشراكة مع تونس في مختلف برامجها الإنمائيّة.