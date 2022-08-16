الوضع الوبائي: تسجيل 28 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أوت الجاري


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 12:20قراءة: 0 د, 26 ث
      
بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أوت الجاري 28 حالة وفاة،
بحسب ما صرحت به اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص تطور الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 11.953 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس أي بنسبة 15.85 بالمائة.


وتوافدت 49 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد-19 على المستشفيات والمصحات الخاصة من 8 إلى 14 أوت الجاري، في المقابل تعافى 4340 شخصا من الفيروس.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251432



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 16 أوت 2022 | 18 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
40°
Babnet40°Babnet% 22:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
40°-2845°-2939°-2832°-2733°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   