الوضع الوبائي: تسجيل 28 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أوت الجاري

بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أوت الجاري 28 حالة وفاة،بحسب ما صرحت به اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص تطور الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 1894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 11.953 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس أي بنسبة 15.85 بالمائة.وتوافدت 49 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد-19 على المستشفيات والمصحات الخاصة من 8 إلى 14 أوت الجاري، في المقابل تعافى 4340 شخصا من الفيروس.