كاس رابطة ابطال افريقيا: الاتحاد المنستيري يواجه الجيش الرواندي

يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري فريق الجيش الرواندي لحساب الدور التمهيدي الاول لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم اثر عملية القرعة التي تم سحبها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي للعبة بالقاهرة.وتدور مباراة الذهاب بين 9 و 11 سبتمبر القادم بكيغالي بينما تجرى مباراة الاياب بين 16 و 18 من ذات الشهر.وفي حال تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور القادم وتجاوز عقبة الجيش الراواندي فسيلتقي الاهلي المصري.ومن جهته وضعت عملية القرعة الترجي الرياضي المعفى من الدور التمهيدي مع الفائز من مباراة بلاتو يونايتد النيجيري و ستاد مانجي الغابوني في اطار الدور الاول.وتدور مباراة الذهاب الذهاب يوم 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2022 وتجرى مباراة الاياب الإياب يوم 14 أو 15 أو 16 منه.