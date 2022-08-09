الجامعة التونسية لكرة اليد تقدم ستة مطالب للاتحاد الافريقي لتنظيم المسابقات القارية


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 08:39قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، يوم الاثنين، انها تقدمت، بموافقة ودعم وزارة الشباب والرياضة، بستة مطالب للاتحاد الافريقي لكرة اليد لتنظيم البطولات القارية.
وتشمل هذه المطالب تنظيم بطولة افريقيا للأمم صغريات ووسطيات ( سبتمبر 2023 ) واصاغر واواسط ( سبتمبر 2024) بالاضافة الى كأس افريقيا للأمم كبريات( نوفمبر 2026) وكاس إفريقيا للأمم أكابر في ديسمبر 2028 المرشحة للألعاب الأولمبية.

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