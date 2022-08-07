بطولة تورنتو للتنس - انس جابر معفاة من خوض الدور الاول


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 13:44قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعفيت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا من خوض الدور الاول لبطولة تورنتو الكندية ذات 1000 نقطة التي تقام من 8 الى 14 اوت الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة.


وستواجه انس جابر في الدور الثاني المتاهلة من المواجهة التي ستجمع يوم الاثنين بين الصينية كينوان زهينغ المصنفة 51 عالميا والكندية ريبيكا مورينو المصنفة 111 عالميا.

وكانت انس جابر خرجت هذا الاسبوع من الدور ربع النهائي لبطولة سانت خوزيه الامريكية اثر خسارتها امام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 19 عالميا بمجموعتين بلا رد.


وتندرج مشاركة انس جابر في مختلف هذه الدورات في اطار التحضير لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" المقرر أن تجرى بين 29 أوت الجاري و11 سبتمبر القادم.

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