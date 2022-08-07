النجم الساحلي: المدرب اقبال الرواتبي يعلن استقالته من مهامه


Publié le Dimanche 07 Août 2022 - 10:59قراءة: 0 د, 43 ث
      
اعلن اقبال الرواتبي عن استقالته من مهامه كمدرب لفريق اكابر كرة القدم للنجم الساحلي وفق ما جاء في التدوينة التي نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وكتب الرواتبي الذي تم تعيينه منذ اسابيع قليلة كمدرب اول للنجم الساحلي على صفحته "تنتهي التجربة على رأس أكابر النجم الرياضي الساحلي كمدرب أول رغم قصرها بعد عديد التجارب في مركز تكوين الشبان من فريق الأصاغر إلى فريق النخبة والتتويج بالألقاب مع مجموعة ممتازة من اللاعبين الشبان والذين أتمنى لهم التوفيق ونحت مسيرة ممتازة مليئة بالألقاب مع أكابر النجم الساحلي".

وتوجه الرواتبي بالشكر الى كل من عثمان جنيح رئيس الهيئة التسييرية وحامد كمون وزياد الجزيري وكل أعضاء الهيئة الذين وضعوا فيه ثقتهم لإكمال الموسم الفارط وبداية تحضيرات الموسم الحالي".
وكانت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي قد قررت يوم 21 جويلية المنقضي تعيين اقبال الرواتبي مدربا لفريق اكابر كرة القدم بمساعدة سيف غزال واسكندر القردبو.




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