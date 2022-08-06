نادي كون الفرنسي يمدد عقد اللاعب التونسي علي العابدي بثلاثة مواسم اضافية


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 19:48قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن نادي كون الفرنسي اليوم السبت عن تمديد عقد اللاعب الدولي التونسي علي العابدي بثلاثة مواسم اضافية، ليستمر بذلك عقده الى غاية 30 جوان 2026.
يذكر أنّ علي العابدي صاحب الـ 28 عاما كان قد شارك الموسم الماضي مع فريقه المنتمي للدرجة الثانية في 31 مباراة، أحرز خلالها هدفين، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

تجدر الاشارة أنّ نادي كون كان قد أنهى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية الموسم الماضي في المركز السابع بـ 50 نقطة.





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