المنستير: أربعة عروض مسرحية وموسيقية في الدورة الأولى لمهرجان زاوية قنطش


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 19:15قراءة: 0 د, 58 ث
      
تعيش زاوية قنطش بمعتمدية جمال بولاية المنستير خلال هذه الصائفة من 11 إلى 16 أوت الجاري على وقع حدث ثقافي غير مسبوق في تاريخها وهو تنظيم الدورة الأولى لمهرجان زاوية قنطش الذي ينظم بدعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.. ويضم برنامج الدورة أربعة عروض مسرحية وموسيقية وفق ما أفاد به "وات" رئيس بلدية زاوية قنطش ومدير المهرجان عبد القدوس براهم.


ويفتتح المهرجان بالعرض المسرحي "جعفور" للمسرحي جعفر القاسمي على أن يواكب الجمهور يوم 12 أوت الجاري عرض مسرح الشارع "خدّامة" من إنتاج جمعية أبولون للثقافة والفنون بقصر هلال وإخراج طلال أيوب. وينطلق عرض "خدامة" على الساعة السادسة مساء وسيقدم في عدّة أماكن من المدينة.
ويواكب الجمهور يوم 14 أوت في بطحاء سيدي فرج بزاوية قنطش العرض الفرجوي طبال قرقنة، وفي سهرة الاختتام 15 أوت بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة عرض "الخرافة" لأسامة الزقية.
ووقع اختيار جمعية النجم الرياضي بزاوية قنطش لتنظيم المهرجان بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بزاوية قنطش والكشافة التونسية وبلدية المكان وذلك أمام غياب جمعية ثقافية بزاوية قنطش حسب مدير المهرجان الذي بيّن أنّه لأوّل مرّة ينظم مهرجانا في زاوية قنطش التي تعدّ 7500 ساكن وتفتقر لدار للثقافة أو دار للشباب و لنادي رللاطفال وذلك فضلا عن غلق الملعب البلدي منذ سبع سنوات.

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