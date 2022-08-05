بورصة تونس تقفل معاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0،2 بالمائة


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 17:05قراءة: 0 د, 45 ث
      
أقفلت بورصة تونس مداولات، الأسبوع الممتد من 1 إلى 5 أوت 2022 ، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي " توننداكس"، بنسبة 0،2 بالمائة عند مستوى 7749،59 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 11 مليون دينار بمعدل يومي في حدود 2،2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسية للأوراق المالية".


وبخصوص أداء الأسهم تصدر سهم " سوتيمايل" قائمة الارتفاعات خلال الأسبوع ليرتفع بنسبة 10،9 بالمائة (3،150د)، متبوعا بسهم " تالنات القابضة " الذي تطور بنسبة 8،7 بالمائة (8،150 د) ، مسجلا حجم تداول بقيمة 193 ألف دينار.

وفي المقابل، تقهقر سهم اسمنت بنزرت ، خلال الأسبوع، بنسبة 15،8 بالمائة (1،280د) وسط حجم تداول ضعيف لم تتجاوز قيمته 9 آلاف دينار.

كما انخفض سهم " دليس القابضة"، بنسبة 1،6 بالمائة (15،060د)، محققا حجم تداول بقيمة 713 ألف دينار.

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واستأثر سهم " اوروسيكل" بأكبر حجم تداول، خلال الأسبوع، ليبلغ قيمة 1،2 مليون دينار، علما وأن السهم سجل تطورا بنسبة 4،1 بالمائة (32،700د).



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