سليانة: اندلاع حريق بجبل عين زكار من معتمدية برقو

Photo archives

Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 06:31قراءة: 0 د, 31 ث
      
اندلع مساء يوم الخميس، حريق بجبل عين زكار من معتمدية برقو من ولاية سليانة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية.


وأوضح المصدر في تصريح ل"وات"، أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات يواصلون مجهوداتهم لإخماد الحريق، خاصة في ظل صعوبة التضاريس.

وللإشارة، تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة، مساء يوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بجبل مزاتة من معتمدية برقو، وأتى على حوالي هكتار من الأشجار الغابية، وفق ما ذكره والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح سابق ل"وات".


ولفت إلى أن سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات حال دون توسع رقعة الحريق، وإلى أنه لم يتم تسجيل أية أضرار في الملك الخاص.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250892



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 05 أوت 2022 | 7 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:13 12:32 05:28 03:49
Babnet
28°
Babnet38°Babnet% 57:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2734°-2835°-2635°-2633°-26
  • Avoirs en devises
    23862,0

  • (4 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,20960 DT        1$ =3,13547 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 aout)   1769,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   