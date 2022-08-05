سليانة: اندلاع حريق بجبل عين زكار من معتمدية برقو

اندلع مساء يوم الخميس، حريق بجبل عين زكار من معتمدية برقو من ولاية سليانة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية.وأوضح المصدر في تصريح ل"وات"، أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات يواصلون مجهوداتهم لإخماد الحريق، خاصة في ظل صعوبة التضاريس.وللإشارة، تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة، مساء يوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بجبل مزاتة من معتمدية برقو، وأتى على حوالي هكتار من الأشجار الغابية، وفق ما ذكره والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح سابق ل"وات".ولفت إلى أن سرعة تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات حال دون توسع رقعة الحريق، وإلى أنه لم يتم تسجيل أية أضرار في الملك الخاص.