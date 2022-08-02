بطولة سان خوزيه: أنس جابر تتعرف على منافستها في الدور الثاني

تعرفت اللاعبة التونسية أنس جابر على منافستها في الدور الثاني لبطولة سان خوزيه من فئة 500 نقطة، الجارية في الولايات المتحدة.وستلاقي أنس جابر المصنفة 5 عالميا غدا الأربعاء نظيرتها الأمريكية ماديسون كايز المصنفة 27 عالميا، التي فازت على حساب الصينية زانغ شاي المصنفة 40 عالميا بمجموعتين نظيفتين 6 - 4 و 6 - 2.يذكر أنّ أنس جابر المصنفة 3 في بطولة سان خوزيه بعد اليونانية ماريا ساخاري و الاسبانية باولا بادوزا كانت قد أعفيت من خوض منافسات الدور الأول.وتعد بطولة سان خوزيه مرحلة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" التي ستنطلق في 29 أوت الى غاية 11 سبتمبر المقبل.