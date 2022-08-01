قابس : هيئة مهرجان قابس الدولي تتمسك ببرمجة عرض لمين النهدي " نموت عليك"


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 18:01قراءة: 1 د, 21 ث
      
عبرت هيئة مهرجان قابس الدولي في بلاغ نشرته الليلة الماضية لجمهور الدورة 37 عن تمسكها بعرض مسرحية " نموت عليك " للفنان لمين لنهدي في موعدها المحدد سلفا إيمانا منها "بمكانة هذا الفنان المبدع واعترافا له بجليل أعماله الفنية ودوره في إثراء الإنتاج الدرامي والكوميدي التونسي".
ودعت هذه الهيئة جمهور مهرجان قابس الدولي إلى الإقبال بأعداد كبيرة على هذا العرض الذي قالت إنه سيكون عرضا احتفاليا يقع خلاله تكريم الممثل الكبير لمين لنهدي.

وكانت هيئة مهرجان قابس الدولي قد برمجت عرض الممثل لمين لنهدي " نموت عليك " في سهرة يوم 09 أوت ضمن الدورة 37 لمهرجان قابس الدولي.
ويأتي إعلان هيئة مهرجان قابس تمسكها بعرض هذه المسرحية التي كتب نصها المنصف ذويب، على إثر ما أثاره عرض هذا العمل من جدل على الساحة الفنية والثقافية في تونس إثر العرض الذي قدمه الفنان الأمين النهدي في سهرة يوم 29 جويلية 2022 على ركح مهرجان قرطاج وخروج عدد من الجماهير قبل انتهاء العرض، وما رافق ذلك من نقد لآداء الفنان الأمين النهدي ونص الكاتب والمخرج المنصف ذويب ومن ردود فعل تراوحت بين التضامن مع الفنان الأمين النهدي وبين دعوته إلى الابتعاد عن الركح بدعوى عدم قدرته على إضحاك الجمهور كما في السابق.
وقد بلغت ردود الفعل حدا وصل إلى التهجم مما جعل الفنان المنصف ذويب والممثل الأمين النهدي يعلنان أنهما قررا إبطال كل العروض المبرمجة في المهرجانات الصيفية لهذا العام "للوقوف على حقيقة ما حصل وذلك "نظرا للأجواء المشحونة بالكراهية ونظرا للتشويش الحاصل من جراء حملة غير بريئة وفق الفنانين، مما قد يؤثر سلبا على إقبال الجمهور على المسرحية ويسبب خسائر مالية للمهرجانات التي أدرجت العمل ضمن برنامجها الصيفي" بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الفنانين المنصف ذويب والأمين النهدي.

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