النادي الافريقي يجري تربصا تحضيريا من 1 الى 7 اوت الجاري بحمام بورقيبة

يجري فريق كرة القدم للنادي الافريقي تربصا تحضيريا من 1 الى 7 اوت الجاري بالمركز الدولي للتربصات بحمام بورقيبة.ويتضمن التربص الاعدادي مباراة وديّة أولى يوم الخميس 4 أوت الجاري ومباراة وديّة ثانية يوم الأحد القادم, لتكون إثر ذلك العودة الى تونس العاصمة لمواصلة التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.وفي ذات السياق يدخل فريق اكابر كرة اليد للنادي الافريقي في تربص اعدادي بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم تحضيرا للموسم الرياضي المقبل انطلاقا من اليوم الاثنين و إلى غاية 10 اوت الجاري.