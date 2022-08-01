النادي الافريقي يجري تربصا تحضيريا من 1 الى 7 اوت الجاري بحمام بورقيبة


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 15:21قراءة: 0 د, 25 ث
      
يجري فريق كرة القدم للنادي الافريقي تربصا تحضيريا من 1 الى 7 اوت الجاري بالمركز الدولي للتربصات بحمام بورقيبة.



ويتضمن التربص الاعدادي مباراة وديّة أولى يوم الخميس 4 أوت الجاري ومباراة وديّة ثانية يوم الأحد القادم, لتكون إثر ذلك العودة الى تونس العاصمة لمواصلة التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023.
وفي ذات السياق يدخل فريق اكابر كرة اليد للنادي الافريقي في تربص اعدادي بالمركب الرياضي الدولي بعين دراهم تحضيرا للموسم الرياضي المقبل انطلاقا من اليوم الاثنين و إلى غاية 10 اوت الجاري.



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