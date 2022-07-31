مهرجان قرطاج الدولي 2022: الفنان اللبناني راغب علامة يستقبل جمهوره بأغنيته الجديدة "استمارة 6"

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استقبل الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره بالمسرح الروماني بقرطاج، على إيقاعات أغنيته الجديدة التي أطلقها منذ يومين على اليوتيوب. وتحمل هذه الأغنية عنوان "استمارة 6"، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان محمود الخيامى.وأحيى راغب علامة ليلة أمس السبت، سهرة غنائية طربية تميزت بإقبال غفير من قبل الجمهور الذي توافد على المسرح الروماني بقرطاج منذ حوالي الساعة الخامسة مساءً وظل ماكثا في طوابير طويلة إلى حين فتح أبواب الدخول في حدود الساعة السابعة مساءً.ولم يهدأ الجمهور طيلة الحفل واكتسحت أصوات الحاضرين، وأغلبهم من النساء، أرجاء المسرح مردّدة مع السوبر ستار راغب علامة أغانيه التي أداها على المسرح على غرار "إلي بعنا" و"انت الحب الكبير" و"لو أقولك إني بحبك" و"يا ريت" وغيرها من الأغاني التي صنعت أمجاد هذا الفنان اللبناني ذي الحضور الركحي المتميز.وجاد راغب علامة أيضا على جمهوره من عشاق الأغنية الشرقية بأغانيه الرومنسية والإيقاعية، حيث أدى باقة من أغانيه القديمة والجديدة التي ألهبت حماسة معجبيه، منها بالخصوص "سهروني عيونك" و"مغرم يا ليل" و"آسف حبيبتي" وغيرها من الأغاني التي لاقت صدى كبيرا لدى عشاق الموسيقى الطربية والإيقاعية الشرقية.وعبّر راغب علامة، خلال الندوة الصحفية التي تلت العرض، عن حبه العميق لتونس، قائلا: "أنا تونسي الهوى والقلب". كما جدّد إعجابه بالجمهور التونسي الذي وصفه بأنه "ذواق وعاشق للفن والحياة".وتحدّث أيضا عن رغبته في أداء أغنية باللهجة التونسية من إنتاجه الخاص، مشيرا إلى أنه توجه بطلب للمؤلفين والشعراء التونسيين، لكنه لم يتلقّ ردّا حول ذلك. وقال: "دعوتي للمؤلفين التونسيين مازالت قائمة لإنتاج أغنية تونسية خاصة بي".وراغب علامة هو مغن وملحن ومؤلف لبناني. بدأ حياته المهنية في عام 1986 حيث قدم أولى أغانيه "يا ريت" و "الحمد لله عالسلامة". واشتهر راغب علامة أيضا بأغنية "نسيني الدنيا" التي جعلت منه أحد أنجح الفنانين في العالم العربي.