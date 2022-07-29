جيش البحر ينقذ 68 مهاجرا غير نظامي


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 18:54 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمكنت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ 66 مهاجرا غير نظامي من جنسيّات مختلفة (بنغلاداش ومصر وباكستان والسودان)، كانوا على متن مركب معطب وشارف على الغرق، بسبب تسرب مياه البحر داخله، بالموقع شمال الكتف (بمعتمدية بن قدردان من ولاية مدنين)، على بعد 11 ميلا.


وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، بأن أعمار المهاجرين تتراوح بين 19 و39 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل أبو كماش (بمدينة زلطن الليبية)، خلال الليلة الفاصلة بين 28 و29 جويلية الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم التوجه بالمهاجرين المذكورين نحو الرصيف العسكري لميناء الكتف، أين تم إنزالهم وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.


وأوردت الوزارة في البلاغ ذاته، أن الوحدات العائمة تمكنت في عمليّة ثانية من إنقاذ مهاجرين اثنين غير شرعيين يحملان الجنسية التونسية، كانا على متن زورق من نوع "كاياك" بالموقع شرق قليبية (ولاية نابل) على بعد 8 أميال، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
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وأكدت أنه تم التوجه بهما نحو ميناء قليبية، لتسليمهما إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهما.


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