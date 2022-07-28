انطلاق فعاليات احتفالية مائوية بلدية المحرس تحت شعار "المحرس بلدية المواطنة، السياحة والبيئة السليمة المستدامة"

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تحت شعار "المحرس بلدية المواطنة، السياحة والبيئة السليمة المستدامة"، انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية مائوية هذه البلدية، لتتواصل على مدى 3 أيام، على إيقاع سلسلة من العروض الثقافية، والفنية، والتراثية، والفكرية المبرمجة بالشراكة بين البلدية وعدد من المنظمات والجمعيات المحلية.وقد استُهلت هذه الاحتفالية، الثريّة بالمضامين والتعابير الثقافية، بالشروع في سلسة أنشطة ستتواصل على مدى 3 أيام بمبادرة من مجموعة "لمّة وهمّة" النسائية بالمحرس، وجمعية "تضامنية يونقة" وذلك في حومة "الدبدابة" (المدينة العتيقة)، وتتمثل الأنشطة أساسا في عروض للصناعات التقليدية والحرفيين بالكرنيش، وورشات للرسم والتنشيط.كما انطلقت الاحتفالية صباح اليوم بعرض لبعض الادوات التقليدية والعتيقة في فضاء حامد الرديسي (أحد أبناء المحرس المختصين في تجميع الآلات القديمة)، وورشة للخط العربي تحت اشراف الاستاذ عبد الحفيظ التليلي بفضاء الكرنيش.ويحتضن هذا الفضاء، في إطار الفعاليات المبرمجة ضمن افتتاح المائوية، أنشطة متنوعة تثقيفية وتحسيسية وترفيهية بفضاء كورنيش المحرس بتنظيم من جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس، كما تقام في الفترة المسائية بحديقة البلدية ورشة ميدانية لنادي التربية التشكيلية بدار الثقافة بالمحرس، وحملة نظافة بقرية الشفّار السياحة تحت اشراف جمعية نادي "ليونس تونس".وستتميز الاحتفالية بتنظيم ندوة علمية تحت عنوان: "المحرس عبر التاريخ" سيشارك فيها عدد من المؤرخين والباحثين والمختصين في التراث وفي علم الاجتماع، وستتمحور مداخلاتهم حول محورين رئيسيين هما " التراث المادي بالمحرس وجهتها عبر العصور"، و"دور المحرس في التاريخ الحديث والمعاصر" .كما يتضمن برنامج احتفالية مائوية بلدية المحرس سلسلة من الزيارات الميدانية إلى المواقع الأثرية بيونقة وسيدي غريب، وسيقام معرض للفنان التشكيلية الهاشمي مرزوق، ومخيّم كشفي نموذجي ينظمه فوج محمد جليّل ستكون من أبرز أنشطته جولة بحرية على متن المراكب الشراعية.وقال رئيس بلدية المحرس، محمد شنيور، في تصريح لـ(وات)، أن الهدف من إحياء ذكرى إحداث هذه البلدية، التي تعود نشأتها إلى تاريخ 22 فيفري 1922، هو "المساهمة في مزيد تجذير قيم المواطنة لدى أبناء الجهة، وتعزيز انخراطهم في العمل البلدي، فضلا عن تجسيم البعد السياحي للمدينة، والتأكيد على البعد البيئي الذي ستواصل البلدية الاشتغال عليه كأحد أبرز الاستحقاقات المجتمعية".وشدّد شنيور على انتظارات أبناء المحرس في أن يقع الإعلان قريبا في الرائد الرسمي عن قرار إدراج بلدية المحرس بلدية سياحية بعد أن أعلن عنه رسميا وزير السياحة في زيارته الأخيرة في 13 مارس للجهة.وأفاد أنّه "سيتم إصدار كتاب في نهاية الندوة الفكرية يقع فيه جمع المداخلات والمضامين المقدمة، وسيجسّد مختلف الحقبات التي مرت بها المحرس عبر التاريخ ليكون مرجعا حول المنطقة وتاريخها".