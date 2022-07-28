منوبة: استرجاع 32 هكتار من أراضي الدولة الفلاحية


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 13:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الخميس، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمنطقة حميم من معتمدية المرناقية بولاية منوبة، يمسح 32 هكتارا .


وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن عملية الاسترجاع جاءت تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي منوبة وبحضور السلط الجهوية والأمنية وممثلي الإدارات المعنية.

وتم تسليم العقار المذكور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

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