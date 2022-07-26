قيس اليعقوبي مدربا جديدا للأولمبي الباجي


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 14:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي عن تعيين قيس اليعقوبي مدربا جديدا للفريق أكابر كرة القدم، خلفا لسعيد السايبي .


وأورد الأولمبي الباجي في بيان على صفحته الرسمية أنه تم الاتفاق رسمياً مع المدرب قيس اليعقوبي للإشراف على فريق الأكابر لكرة القدم وقد تم تحديد الاسبوع الثاني لشهر أوت موعداً لانطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد" .
وأضاف البيان أنّه سيتم الإعلان في نهاية هذا الأسبوع عن التركيبة الكاملة للإطار الفني.


يذكر أن قيس اليعقوبي كان قد أشرف على تدريب عدّة أندية تونسية وعربية، على غرار الاتحاد المنستيري و النادي الإفريقي والنادي البنزرتي و نجم المتلوي و قوافل قفصة و نجم بني خلاد والملعب القابسي، في تونس، وشبيبة الساورة في الجزائر، وفريق العربي والوكرة القطريين و نادي الوحدات الأردني ونادي الشعلة السعودي.

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