"كوناكت" صفاقس تستعد لتنظيم بعثة اقتصادية الى كاليفورنيا من 17 الى 25 سبتمبر 2022

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تستعد كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية صفاقس، لتنظيم بعثة اقتصادية الى كاليفورنيا (فنتورا ولوس انجلس) بالولايات المتحدة الامريكية من 17 الى 25 سبتمبر 2022 موجهة دعوة لاصحاب المؤسسات التونسية المهتمة للمشاركة في هذه المهمة.وترنو هذه البعثة الاقتصادية، الى التعرف على فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة في كاليفورنيا بهدف ارساء علاقات شراكة مع اوساط الاعمال الامريكية في المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية، وفق ما نشرته "كوناكت" على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".وتستهدف هذه المهمة ما بين 20 و30 من اصحاب المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الفلاحة والصناعت الغذائية والصناعات التقليدية والصحة والصناعات الصيدلية والتجميلية والطاقة والطاقات المتجددة والنسيج وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والمعادن النفيسة وصناعة الحليّ والتجارة الدولية والبناء والاشغال العامة ومواد البناء والدراسات والاستشارة للمؤسسات وغيرها...وتنتظم هذه البعثة بالتعاون مع سفارة تونس بواشنطن وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس، وغرفة فنتورا للتجارة ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والشريك الامريكي المتمركز في صفقاقس "دريمز ان موشن تونيزيا"، حسب المصدر ذاته.ويتضمن برنامج هذه البعثة المشاركة في صالون الطاقة الدولي بانهايم (لوس انجلس) وعقد منتدى اقتصادي تونسي امريكي بفنتورا الى جانب تنظيم لقاءات اعمال وتشبيك علاقات مهنية بين رجال الاعمال التونسيين ونظرائهم الامريكيين. وتم، ايضا، وفق "كوناكت" ادارج زيارات الى مصانع ومواقع علاوة على تنظيم الايام الاقتصادية التونسية الامريكية بكاليفورنيا.