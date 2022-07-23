وفاق سطيف الجزائري يجري تربصا تحضيريا في مدينة عين دراهم


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 18:48 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سيجري نادي وفاق سطيف الجزائري تربصا تحضيريا بمدينة عين دراهم ( شمال غرب تونس) بداية من نهاية الاسبوع المقبل.
ودعت ادارة النادي وكالات السياحة المهتمة بتنظيم تربص النادي المزمع إجراؤه في منطقة عين دراهم بتونس، التقدم بعروض في الغرص قبل يوم الاثنين المقبل الموافق ل 25 جويلية المقبل .

ويذكر ان إدارة وفاق سطيف ( الرابطة الأولى لكرة
القدم في الجزائر) ضبطت بصفة رسمية قائمة لاعبي الفريق لموسم 2022- 2023. وتضم القائمة 25 لاعبا، أكثر من 50 بالمائة منهم يحملون لأول مرة
الزي الأبيض و الأسود .


ويذكر ان وفاق سطيف سيدربه المصري حسام البدري ، وسيكون مرفوقا في تجربته مع نادي الوفاق بكل من ‎نصر الدين صادي- (مساعد مدرب ) و التونسي ‎انيس الشعلالي كمعد بدني

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