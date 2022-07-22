وزير الفلاحة يدعو الى تنفيذ البرنامج الوطني للنهوض بمنظومة الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب

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دعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، محمود إلياس حمزة الى تنفيذ البرنامج الوطني للنّهوض بمنظومة الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصّلب، بداية من الموسم الحالي والمواسم القادمة بهدف تطوير إنتاج القموح وبلوغ الاكتفاء الذّاتي من القمح الصّلب.وقد وضعت الوزارة في شهر ماي 2022، برنامجا وطنيا للنّهوض بمنظومة الحبوب ولتحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصّلب من خلال تجميع 12 مليون قنطار وهي حاجيات تونس من القلب الصلب. كما تم تطوير الانتاج في القمح اللينوخلال يوم اعلامي انتظم امس الخميس بالعاصمة حول البرنامج ذاته، قال وزير الفلاحة أنّه تمّ اتّخاذ عديد الإجراءات أهمّها التّرفيع في أسعار الحبوب على مستوى الإنتاج (زيادة 50 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي)، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة الفلاحة.كما تضمنت الاجراءات التّوسّع في مساحات القمح الصّلب الى 800 ألف هك وتوفير بذور الحبوب الممتازة في حدود 450 ألف قنطار مقابل انتاج 370 ألف قنطار خلال الموسم الفارط و الرّفع من طاقة مخبر تحليل البذور على المستوى المركزي، و ضمان التّزود بالأسمدة الكيميائيّة في حدود 250 ألف طن من الأمونيتر و150 ألف طن من مادّة د.أ.ب و30 ألف طن من الفسفاط.كما تعمل وزارة الفلاحة على تكوين مخزون احتياطي في حدود 50 ألف طن من الأمونيتر و20 ألف طن من مادّة د.أ.ب لاستغلاله في أوقات ذروة الطّلب علاوة على تكثيف الارشاد والاحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة والتّفرّغ التّام للمرشدين واعفائهم من ملف الأعلاف المدعّمة.يذكر أن تقديرات صابة الحبوب للموسم الفلاحي الحالي تقدر بنحو 18 مليون طن منها 11 مليون طن قمح صلب ومليون طن قمح لين و6 ملايين طن من الشعير العلفي، وفق ما اعلنه وزير الفلاحة خلال ندوة صحفية انعقدت في شهر جوان المنقضي .وأضاف، في ما يتعلق بالقمح الصلب، ان هذه الكميات تقارب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن سيتواصل توريد القمح اللين باعتبار أن حاجيات تونس من هذه المادة تقدر سنويا بنحو 12 مليون قنطار