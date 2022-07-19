كأس العرب تحت 20 سنة : المنتخب التونسي يواجه نظيره البحريني يوم 22 جويلية


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 18:16قراءة: 0 د, 48 ث
      
يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في النسخة الثامنة لكأس العرب لكرة القدم (اقل من 20 عاما) التي تنطلق غدا الاربعاء بمدينة ابها السعودية بمواجهة نظيره البحريني يوم 22 جويلية الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.


ويواجه نسور قرطاج في مباراته الثانية لحساب المجموعة الخامسة، منتخب الجيبوتي يوم 28 جويلية على الساعة الثانية بعد الظهر ايضا.
ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بابها وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات البطولة التي تتواصل الى غاية 6 اوت القادم بمشاركة 18 منتخبا.
وتفتتح المسابقة بلقاء المنتخب السعودي ونظيره الموريتاني لحساب المجموعة الأولى، تتبعها مباراة المنتخبين الإماراتي والأردني لحساب المجموعة الثانية بملعب نادي ضمك.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت المجموعة السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.

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