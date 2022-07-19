فاروق بوعسكر ... "من المنتظر تصاعد عدد المخالفات المتعلقة بحملة الاستفتاء خلال الايام الثلاثة الاخيرة للحملة"

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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه من المنتظر ان يتصاعد عدد المخالفات المتعلقة بحملة الاستفتاء خصوصا خلال الايام الثلاثة الاخيرة للحملة ، وذلك سواء من طرف الاحزاب السياسية او الجمعيات او حتى الاشخاص الطبيعيين.واضاف بوعسكر اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي انتظم بالضاحية الشمالية للعاصمة ، حول "الجرائم الانتخابية واليات التنسيق المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي العدل والداخلية" ممثلة في اعوان الضابطة العدلية والنيابة العمومية ،ان اهم الاخلالات المسجلة منذ انطلاق الحملة يوم 3 جويلة الجاري تعلقت بالاساس بمعلقات الاستفتاء التي استعمل فيها شعار الجمهورية التونسية وعلم البلاد مؤكدا ان نسق هذه التجاوزات يبقى متوسطا عموماوابرز في السياق ذاته ان جميع هذه الاخلالات قد تمت معاينتها من قبل مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات التي تقوم بدورها بالاجراءات اللازمة والتي تنطلق بتوجيه التنبيه ثم ازالة المعلقة في مرحلة لاحقة وذلك من قبل السلطات المحليةولفت رئيس الهيئة ان جميع الحملات الانتخابية لا تخلو من اخلالات وهي موجودة منذ سنة 2011 وبمختلف المحطات الانتخابية المتعاقبة موضحا ان الامر الاهم من الاخلالات هو كيفية التصدي لها في وقت قصير سواء من قبل هيئة الانتخابات وبالاستعانة بمختلف المؤسسات على غرار البلديات المطالبة بالازالة بطلب من الهيئة، الى جانب الضابطة العدلية وجهاز النيابة العمومية في صورة تسجيل جرائم انتخابية.وبين بوعسكر من جهة اخرى ان الهدف من تنظيم لقاء اليوم ،هو طرح مسالة كيفية التعامل مع المخالفات الانتخابية الهامة خاصة التي ترتقي الى مستوى الجرائم الانتخابية والتي تتطلب مشاركة اطراف اخرى من دورها معاينة هذه الجرائم وردعها مضيفا ان هذه الاطراف تتمثل بالخصوص في جهاز النيابة العمومية والضابطة العدلية من حرس وشرطة المنتشرين خاصة يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع ومحيطهاواضاف ان الهدف من هذا اللقاء ايضا ، هو اطلاع مختلف الاطراف بماهية الجرائم الانتخابية وكيفية التعامل معها والعلاقة التي ستكون يوم التصويت مع اعوان مراقبة الحملة التابعين للهيئة واعوان الهيئات الفرعية من جهة ومع جهاز النيابة العمومية من جهة اخرى بهدف التصدي للجرائم الانتخابية التي سيتم تسجيلها والتعامل معها حينياوحول القضايا المرفوعة ضد الهيئة المستقلة للانتخابات ، بين بوعسكر ان القضايا ضد الهيئة مرفوعة من جهات مختلفة خصوصا امام القضاء الاداري مؤكدا ان // ما سوف يحكم به القضاء سيتم تطبيقه والخضوع له //