كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد: مصر تفوز بتنظيم نسخة 2024


Publié le Lundi 18 Juillet 2022 - 15:26قراءة: 0 د, 27 ث
      
اسند الاتحاد الإفريقي لكرة اليد اليوم الاثنين لمصر تنظيم كأس أمم إفريقيا للرجال في نسختها رقم 26 والتي تقام في جانفي 2024
والمؤهلة لأولمبياد باريس حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الاثنين.

يذكر ان مصر تحتضن حاليا النسخة الخامسة عشرة من كاس إفريقيا للأمم التي تختتم فعالياتها مساء اليوم بإجراء المباراة النهائية بين المنتخب المصري و نظيره الرأس الأخضر بقاعة حسن مصطفى بالقاهرة.

وكان منتخب مصر، تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على تونس بنتيجة 29-27 في نصف النهائي، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالإطاحة بنظيره المغربي بنتيجة 23-19.




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