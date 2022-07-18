كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد: مصر تفوز بتنظيم نسخة 2024

اسند الاتحاد الإفريقي لكرة اليد اليوم الاثنين لمصر تنظيم كأس أمم إفريقيا للرجال في نسختها رقم 26 والتي تقام في جانفي 2024والمؤهلة لأولمبياد باريس حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الاثنين.يذكر ان مصر تحتضن حاليا النسخة الخامسة عشرة من كاس إفريقيا للأمم التي تختتم فعالياتها مساء اليوم بإجراء المباراة النهائية بين المنتخب المصري و نظيره الرأس الأخضر بقاعة حسن مصطفى بالقاهرة.وكان منتخب مصر، تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على تونس بنتيجة 29-27 في نصف النهائي، فيما حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالإطاحة بنظيره المغربي بنتيجة 23-19.