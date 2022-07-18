"ديبلوماسية الشعر بين إندونيسيا وتونس" سهرة بمساهمة شعراء من البلدين

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ببادرة من سفارة إندونيسيا بتونس، انتظمت مساء الجمعة مسامرة شعرية تحت عنوان "ديبلوماسية الشعر بين إندونيسيا وتونس" حضرها جمع غفير من الشعراء والوجوه الإعلامية التونسية والعربية.وأثث السهرة من الجانب الإندونيسي الشاعر جمال رحمان، وهو أحد أهم الشعراء الاندونيسيبن كما أنه أستاذ محاضر ورئيس تحرير مجلة أدبية رائدة في إندونيسيا.وألقى رحمان باقة من قصائده المترجمة إلى اللغة العربية كما أهدى تونس قصيدة بعنوان "حروف النور" تولى سفير اندونيسيا بتونس زهيري مصراوي إلقاءها باللغة العربية.ثم تداول على المنصة 11 شاعرا وشاعرة من تونس وهم محمد الغزي ورشيد العرباوي وعز الدين الشابي ومختار عمراوي ومهى عزوز وأنيس شوشان وهند السميراني وهند الطرابلسي وصفية سليمان وحاتم الغرياني ووهيبة قوية .واستمع الحضور خلال هذه السهرة التي احتضنها مقر إقامة السفير الإندونيسي بتونس، إلى قصائد وأشعار تونسية، باللغات العربية الفصحى والفرنسية والشعر الملحون والشعبي.