الجزائر: تعيين المصري حسام البدري مدربا جديدا لوفاق سطيف


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 14:40قراءة: 0 د, 24 ث
      
اتفقت إدارة وفاق سطيف بصفة رسمية مع المدرب السابق لنادي الأهلي و المنتخب المصري حسام البدري للإشراف على العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين م .
و أوضح المدير الرياضي الجديد للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي في تصريح لوكالة (وأج ) أن إدارة الوفاق اتفقت بصفة رسمية مع المدرب المصري حسام البدري على كل التفاصيل للإشراف على العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين خلفا للمدرب الصربي داركو نوفيتش الذي أشرف على الفريق نهاية الموسم الماضي .

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