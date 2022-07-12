الملعب التونسي : التعاقد مع اللاعب بلال الماجري لمدة موسمين

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تعاقد الملعب التونسي العائد لبطولىة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اليوم الاثنين مع اللاعب بلال الماجري لمدة موسمين (جوان 2024) وذلك وفق ما كشف عنه النادي على الصفحة الرسمية للفريق على فايس بوك..ونشا بلال الماجري الذي يشغل خطة مهاجم في صفوف الترجي الرياضي ثم انتقل الى النجم الساحلي في محطة لم تعمر طويلا ليحمل بعدها قميصي الملعب التونسي و الاولمبي الباجي في تجريبتين قصيرتين.وكان الملعب التونسي قد اعلن في وقت سابق عن استئناف التمارين استعدادا للموسم الكروي الجديد يوم غد الاربعاء بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بمركب الهادي النيفر تحت قيادة المدرب اسكندر القصري.وتم توجيه الدعوة ل21 لاعبا للمشاركة في التحضيرات.وسبق للملعب التونسي التعاقد اواخر شهر جوان الماضي مع المدرب اسكندر القصري الى غاية جوان 2023.