لقاء علمي في تونس بمناسبة نشر الصور الاولى عالية الدقة لتلسكوب "جامس واب"، الوكالة "ناسا" الامريكية

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سيكتشف عشاق الفضاء في تونس وحول العالم، يوم غد الثلاثاء، الصور الاولى الاكثر تطورا واثارة للاعجاب للفضاء التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" التابع لوكالة الفضاء الامريكية "ناسا".وستكون هذه الصور قادرة على تحويل "فهمنا للكون"، وفق ما تعهد به علماء وكالة الفضاء الامريكية، التي ستبث هذا الحدث الكوكبي على الهواء مباشرة على قناتها " ناسا".وستنظم الجمعية التونسية لعلوم الفلك، بهذه المناسبة، يوم غد الثلاثاء، لقاء علميا على منصتها الافتراضية لتسليط الضوء على هذا الحدث وعلى الصور الاولى الملونة عالية الدقة التي سيتم الكشف عنها للعالم باسره.وينتظران ينشط اللقاء الذي تنظمه الجمعية التونسية لعلوم الفلك، المقرر على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، كفاءتين من امهر الكفاءات التونسية، وهما الفيزيائي التونسي، نور الدين الروافي، وعالم الكواكب التونسي، مهدي البنا، وفق ما نشرته الجمعية على موقعها الرسمي.وكانت وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" قد نشرت يوم الخميس 7 جويلية 2022 لاول مرة، صورة مذهلة توثق عمق الكون.وافادت " ناسا"، في هذا الصدد، ان هذه الصورة كانت نتيجة ل 72 عرضا على مدار 32 ساعة تم التقاطها بواسطة كاشف التوجيه الدقيق لتلسكوب "جيمس ويب".وكان جهاز الاستشعار الدقيق الذي طورته وكالة الفضاء الكندية قد التقط، مؤخرا، مشهدا للنجوم والمجرات "يقدم لمحة محيرة عما ستكشفه ادوات التلسكوب العلمية في الاسابيع والاشهر والسنوات القادمة"."وبالنظرالى ما نعرفه الان متاحا من خلال الصور التوجيهية للنطاق العريض العميق، فربما تكون مثل هذه الصور التي تم التقاطها بالتوازي مع ما سجل من عميات مراقبة اخرى حين اتيحت الفرصة، مفيدة علميا في المستقبل، بحسب ما ادلى به العالم في برنامج لاقط التسيير بالموقع المختص باخبار الفضاء "هانيويل"، نيل رولاندز.يشار الى ان تلسكوب "جيمس ويب" الذي خلف "هابل"، قد وضع موجها حول الشمس على بعد 5ر1 مليون كيلومتر من الارض التي غاردها خلال شهر ديسمبر 2020.